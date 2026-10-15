El chileno no fue sancionado por lo ocurrido en el clásico entre Flamengo y Fluminense, donde cometió una fuerte infracción a un rival.

Erick Pulgar zafó de un castigo tras la denuncia de Fluminense, club que presentó un recurso por el planchazo que pegó el chileno en el clásico ante Flamengo el pasado domingo 11 de octubre.

En el duelo por el Brasileirao, el antofagastino le propinó una fuerte patada al delantero Rodrigo Castillo que quedó sin sanción.

La acción desató la molestia del Flu, quienes realizaron una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) buscando una suspensión para el nacional.





Erick Pulgar fue absuelto tras denuncia de Fluminense

Tras la sesión de este jueves, el organismo determinó no aplicar ningún castigo al volante por lo ocurrido con Castillo.

Con esto, Pulgar fue absuelto y evitó una penalización que podía dejarlo sin jugar por hasta seis partidos, lo que generaba inquietud en el Mengao.

Ahora, el mediocampista de 32 años podrá concentrarse en la recta final del torneo local y la serie de semifinales por Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Flamengo sigue con vida en ambas competencias, peleando el Brasileirao mano a mano con el Palmeiras a falta de ocho fechas para el cierre.