Con imagen incluida: El duro reclamo de Fluminense contra Erick Pulgar tras clásico ante Flamengo

Un planchazo del chileno sobre el delantero Rodrigo Castillo desató la furia del Flu, club que expresó su molestia por no castigar la acción con tarjeta roja.

Fluminense estalló e hizo un durísimo reclamo por una jugada de Erick Pulgar tras el clásico ante Flamengo, el que finalizó 1-0 a favor del Mengao.

Mediante un comunicado, el Flu afirmó que el tradicional duelo se vio “empañado por dos errores claros de arbitraje”, mencionando un planchazo del chileno contra el delantero Rodrigo Castillo en el primer tiempo.

El club carioca aseguró que el antofagastino “golpeó la rodilla de Castillo con la suela del botín, en una entrada violenta que puso en riesgo la integridad física del jugador tricolor”.

“El árbitro Rafael Klein, bien posicionado para evaluar la jugada, optó por no aplicar la tarjeta roja que la regla determina. Aún más grave fue la omisión del VAR, comandado por Daniel Nobre Bins, que disponía de todos los recursos para corregir el error y prefirió callar”, agregaron.





La fuerte jugada de Erick Pulgar que desató polémica

Para manifestar su molestia, Fluminense agregó dos imágenes que incluyen el momento preciso de la infracción y las consecuencias que dejó en el atacante rival.

“La tolerancia con este tipo de conducta es un incentivo a la deslealtad y una amenaza para quien está en el campo. Velar por la integridad de quien juega es lo mínimo que se espera de quien tiene la responsabilidad de aplicar las reglas”, agregaron.

A esto se sumó la protesta por un supuesto de penal de Alex Sandro contra Jefferson Savarino en el complemento, manifestando que el defensor de Flamengo “en ningún momento disputó el balón”.

“No aplicar las reglas implica cambiar la dinámica de un partido y, consecuentemente, influir en su resultado. Y eso no podemos permitirlo”, sentenciaron.

Mira el momento acá

😱 ¡Noooooo tremendo! Qué patada que metió Erick Pulgar de Flamengo contra Castillo de Fluminense. Para el árbitro Rafael Klein solo fue tarjeta amarilla. Es una jugada de clara tarjeta roja, suela a la rodilla, fuerza excesiva. ¿Qué más se necesita? https://t.co/dU6ufyiBo8 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 11, 2026