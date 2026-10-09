De un manotazo a un regalo: El cruce de Erick Pulgar con Neymar que tuvo inesperado final

El chileno hizo pasar un muy mal rato al brasileño, quien terminó mostrando todo su respeto al entregarle una camiseta.

Erick Pulgar fue protagonista del áspero partido que jugaron Santos y Flamengo, elencos que est ejueves igualaron 2-2 por una nueva jornada del Brasileirao.

El chileno fue titular y disputó los 90 minutos, teniendo un fuerte cruce con Neymar que ingresó en el segundo tiempo y se lució con un doblete.

De hecho, el antofagastino marcó presencia apenas entró el delantero en una acción que llamó rápidamente la atención.





El cruce de Erick Pulgar con Neymar

Al intentar ser vulnerado con un enganche, el volante nacional le dio un manotazo en el rostro al capitán del Peixe.

Fiel a su estilo, el ex Barcelona y PSG quedó tendido en el piso y gritó a los cuatro vientos que tenía dolor en la parte izquierda de su cara.

La jugada le costó caro a Ney que terminó recibiendo tarjeta amarilla, algo que no ocurrió con el nortino que no fue amonestado.

Si bien volvieron a discutir minutos más tarde, Neymar mostró su respeto por Pulgar y al final del encuentro le regaló su camiseta.

El resultado mantiene al Flamengo como líder del torneo con 61 puntos en 29° fechas, ubicándose solamente una unidad arriba del Palmeiras.

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eis o motivo de eu amar erick pulgar, fds que é o neymar caralho https://t.co/svk5KQ0qEk — nana dos taejin ☭ (@rkivenaiane) October 9, 2026