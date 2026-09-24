Erick Pulgar rompe el silencio: Recalca que quiere “aportar” en La Roja y responde a Esteban Paredes

El volante del Flamengo descartó que su ausencia en la Selección Chilena sea por las críticas, aprovechando de contestar los cuestionamientos del ex goleador.

Erick Pulgar volvió a alzar la voz. En medio de nuevos rumores y cuestionamientos por su ausencia en la Selección Chilena, el volante afirmó que hay “decisiones personales y profesionales que no necesariamente necesito hacer públicas”.

En diálogo con Oglobo, el jugador del Flamengo fue consultado sobre si tiene planes de volver a La Roja y formar parte del proceso hacia el Mundial 2030.

“Hoy tengo 32 años y el próximo Mundial es dentro de cuatro. Me encantaría ver a Chile de vuelta en un Mundial, pero no sería honesto garantizar que jugaré. No sabemos cómo estará mi condición física ni mi rendimiento para entonces”, comentó.

En esa línea, el antofagastino recalcó que el combinado nacional “siempre será importante para mí, y si puedo aportar algo más adelante, estaré dispuesto a hablarlo”.

“Pero hoy debemos centrarnos en los jugadores jóvenes. Necesitamos apoyarlos, darles confianza y ser pacientes con este proceso. Son ellos quienes deben crecer y llevar a Chile de vuelta al Mundial”, añadió.





Erick Pulgar aborda su ausencia y responde a Esteban Paredes

Pulgar aprovechó de desmentir que su rechazo a las convocatorias sea por críticas recibidas, indicando que “creo que algunas cosas que comenté se sacaron completamente de contexto. Hablé de críticas, nunca dije que no quisiera ir a la selección porque no pudiera manejar la presión”.

De hecho, me parece un poco gracioso cuando la gente habla de presión. Juego partidos con 60 o 70 mil personas, he jugado etapas decisivas de la Copa Libertadores y también una final. Si, después de todo eso, el problema fuera que no podía manejar la ‘presión’ de jugar en Chile, eso sería bastante curioso”, agregó.

El mediocampista descartó de plano haber tenido problemas con el plantel nacional, apuntando que “la historia que algunos intentaron inventar es completamente falsa. Hay conversaciones y decisiones personales y profesionales que no necesariamente necesito hacer públicas”.

“Lo que me molestó fue ver cómo una conversación terminó convirtiéndose en una explicación que nunca di. Una cosa es decir que hay críticas, y otra muy distinta decir: “Pulgar no viene porque no puede con la presión”. Yo nunca dije eso”, sostuvo.

Respecto a los cuestionamientos de Esteban Paredes, quien aseguró que “si no quiere venir, no lo llamo nunca más”, Pulgar respondió: “Me pareció un poco gracioso, sobre todo porque Esteban nunca me habló. Así que pudo analizar mi fortaleza mental sin siquiera preguntarme qué me pasaba. Un diagnóstico bastante exhaustivo”.

“También habló de la presión de jugar para Chile, y volvimos al mismo punto: Llevo años jugando al fútbol profesional, pasé ocho años en Europa. Jugué partidos decisivos (…) Le tengo mucho respeto a lo que Esteban hizo como futbolista, pero si quería saber qué me pasaba, habría sido mucho más fácil preguntarme que hacer un análisis psicológico en televisión”, manifestó.

Finalmente, el volante le mandó un mensaje a los hinchas. “Cuando la gente quiere saber qué piensa Erick Pulgar, lo mejor es escucharlo a él mismo”, dijo.

“Tengo un enorme respeto por la selección chilena y sus hinchas. Vestir esta camiseta siempre ha significado mucho para mí. Por lo tanto, si alguna vez tengo algo que explicar sobre mis decisiones, prefiero hacerlo yo mismo y no dejar que otros interpreten o inventen mis razones”, concluyó.