En medio de los rumores de posible salida del CF Montreal, el goleador del Cacique dejó un particular mensaje a Maravilla.

Javier Correa disfruta de su buen momento en Colo Colo. En medio de la recuperación de su lesión, el argentino se dio el tiempo de bromear sobre una hipotética llegada de Alexis Sánchez.

Maravilla comenzó a ser vinculado con Los Albos y Universidad de Chile, quienes estarían atentos a su situación en caso de desvincularse del CF Montreal.

En ese escenario, el delantero le abrió totalmente la puerta al tocopillano para que arribe a Macul.





¿Qué dijo Javier Correa sobre Alexis Sánchez?

En diálogo con el programa Tipsters, el trasandino fue consultado por el goleador histórico de La Roja, señalando a modo de broma: “Si viene con nosotros, mejor. Y sino, lo mataremos a patadas en el otro lado, jaja”.

Correa apuntó que “si viene a Colo Colo, a nosotros nos toca aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Ojalá que venga, se sumaría a un buen grupo, a un equipo ganador”.

“Ojalá pueda venir. Nos haría muy bien a nosotros en la Copa Libertadores”, agregó el ariete de 34 años.

Sánchez viene de un amargo semestre en el elenco norteamericano, donde disputó 17 partidos en los que no pudo marcar goles ni entregar asistencias.

A esto se sumó el pésimo rendimiento del equipo, que finalizó último en la MLS, y el cruce que tuvo con el entrenador Philippe Eullaffroy en la final del Campeonato Canadiense.