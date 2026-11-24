A través de un video, el presidente del organismo, Alejandro Domínguez, confirmó que el país norteamericano volverá a ser sede del tradicional certamen.

La Conmebol dio a conocer este martes la sede de la Copa América 2028, confirmando que el certamen se disputará en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el presidente del organismo Alejandro Domínguez, publicó un video en el que confirma la noticia.

“El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo”, escribió el dirigente paraguayo.

¡La CONMEBOL @CopaAmerica 2028 será en Estados Unidos! ¡El continente vibrará de nuevo con el torneo de selecciones más antiguo del mundo! https://t.co/gvG2UR6qDQ — Alejandro Domínguez (@agdws) November 24, 2026

Estados Unidos volverá a ser sede de la Copa América

De esta manera, el país norteamericano volverá a recibir la competencia tras hacerlo en 2016 y 2024, siendo la primera ocasión ganada por la Selección Chilena.

La última vez que el certamen se desarrolló en Sudamérica fue en Brasil 2021, aunque en esa oportunidad fue sin público a causa del COVID-19, mientras que con hinchas se hizo en esta misma nación en 2019.

La versión 2028 tendrá a los diez representantes de Conmebol y seis invitados, entre los que se espera a Canadá, México y Estados Unidos, últimos anfitriones de Mundial.

El vigente campeón es Argentina, escuadra que se impuso 1-0 a Colombia con un gol anotado por Lautaro Martínez en tiempo extra.