Los fanáticos chilenos no perdonaron a La Pulga por el pelotazo al delantero nacional, tomando revancha al dejarle una serie de comentarios en sus últimas publicaciones.

Revuelo ha causado la agresión de Lionel Messi a Gonzalo Tapia en un partido por los playoffs de la MLS, donde el argentino le dio un pelotazo en la cara al chileno.

Al intentar sacar un lateral, La Pulga le dio directamente al rostro al delantero que quedó tendido por varios segundos en el piso.

De manera llamativa, el árbitro Allen Chapman amonestó a ambos jugadores en una acción que desató la molestia de los hinchas nacionales que ya encontraron “revancha”.





Así quedó el Instagram de Messi tras pelotazo a Gonzalo Tapia

Tras la viralización del video, los fanáticos chilenos fueron directamente al Instagram del ídolo trasandino y lo repletaron de comentarios.

Como se ha vuelto una tradición en estos casos, los aficionados dejaron recetas de comida típica e insultos al delantero de 39 años.

“Lamentable tu final de carrera” o “publica una foto lanzándole la pelota en la cara” fueron algunos de los comentarios.

De todas formas, Tapia tuvo un tremendo desquite al anotar un doblete en la victoria 3-0 del Columbs Crew sobre el Inter Miami, dejando contra las cuerdas a Messi en el sueño de conquistar la MLS.

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