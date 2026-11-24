Rodolfo González, capitán de Los Loínos, reveló que los futbolistas involucrados se mostraron arrepentidos de cantarle a Chupete tras derrotar a San Luis de Quillota en la final de la Primera B.

Los insultos a Humberto Suazo de futbolistas de Cobreloa trajo importantes consecuencias. Rodolfo González, capitán de Los Loínos, dio a conocer que los involucrados recibieron amenazas por esta situación.

El hecho ocurrió durante los festejos por vencer a San Luis de Quillota la final de la Primera B, donde algunos integrantes del plantel se fueron en contra de Chupete con diversos mensajes.

Horas después de esto, el delantero Vicente Conelli pidió disculpas al entrenador de Los Canarios y aseguró que “todo fue parte de la euforia”.





Rodolfo González revela amenazas a jugadores de Cobreloa

En diálogo con Radio ADN, el defensor y referente de Los Zorros del Desierto habló sobre el caso y recalcó que los jugadores implicados reconocieron el error.

Consultado sobre si se equivocaron en los insultos al ex goleador, González enfatizó: “Totalmente, y están conscientes (de eso). Creo que la euforia un poco los llevó a eso”.

“No eran todos, fueron muy poquitos, creo que fueron dos compañeros y están arrepentidos, me lo hicieron saber”, agregó.

El zaguero señaló que “al parecer ya le escribieron o hablaron con Chupete, que es un jugador que la gente lo quiere mucho, ahora de entrenador también lo ha hecho muy bien y que tiene todos los méritos, ojalá le vaya muy bien en la Liguilla porque se lo merece”.

“Me contaban que incluso han recibido amenazas de muerte, tampoco es para llegar a eso. Los muchachos se equivocaron y lo reconocieron”, sentenció.

A nivel futbolístico, San Luis tendrá una última chance de ascender a la Liga de Primera al acceder a la semifinal de la liguilla, instancia en la que espera rival.