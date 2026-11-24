Turboman fue operado de una fractura metacarpiana en su mano derecha, lesión que lo descartó para jugar el partido ante Deportes Concepción.

Eduardo Vargas genera una alarma en Universidad de Chile. En pleno buen momento, Turboman fue operado tras sufrir una lesión en su mano derecha en la victoria ante O’Higgins el último fin de semana.

El delantero es la figura de Los Azules estos últimos meses, anotando un golazo que le dio el triunfo a su club y dejó casi asegurado el Chile 2 para ir a Copa Libertadores.

De acuerdo al parte médico entregado por el propio cuadro laico, el ariete de 37 años fue “operado exitosamente de una fractura metacarpiana en su mano derecha”.





¿Cuántos partidos se perdería Eduardo Vargas en la U?

Respecto a los plazos de recuperación del ex seleccionado nacional, el Romántico Viajero recalcó que “su evolución determinará el retorno a la competencia”.

“Sin embargo, el objetivo es tenerlo a disposición en el corto plazo considerando la recta final de la temporada”, agregaron.

En principio, la intervención le impediría a Vargas estar en la alta competencia cerca de diez días, por lo que quedó descartado para el choque ante Deportes Concepción el próximo domingo 29 de noviembre.

La idea es que esté a tiempo para jugar en la última fecha de la Liga de Primera el 6 de diciembre, además de disputar la llave de semifinales de Copa Chile que todavía no ha sido programada.