La victoria de Atlético Colina sobre Real San Joaquín sentenció al Chago, cuadro que quedó sin chances de mantenerse en la Segunda División Profesional.

Este lunes se selló el descenso de Santiago Morning, club que terminó en los últimos lugares de la Segunda División y baja a la Tercera A del fútbol chileno.

La victoria de Atlético Colina ante Real San Joaquín sentenció al Chago, quienes igualaron sin goles con General Velásquez esta fecha y aguradaban por un tropiezo de los metropolitanos para seguir con chances de mantener la categoría.

Estos resultados dejaron al Bohemio con 13 puntos, quedando sin chances de alcanzar a sus rivales más próximos al haber disputado todos sus cotejos.

A los Microbuseros se suma el propio Real San Joaquín que ocupa el último lugar con solamente 8 unidades.





Santiago Morning vuelve a Tercera División tras 30 años

Fundado en octubre de 1903. Los malos resultados sentenciaron el regreso de Santiago Morning a la Tercera División tras 30 años.

La última vez que Los Bohemios jugaron en esta categoría fue en 1996, donde estuvieron por diez temporadas al descender en 1986.

La única esperanza del elenco santiaguino y del propio San Joaquín es apelar a que se tome por descendido a Santiago City, desafiliado hace un par de semanas, y a Deportes Rengo que tiene rechazada la Licencia de Clubes para la campaña 2027.

Dichos casos deberían resolverse en los próximos días.