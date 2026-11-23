Con su triunfo ante Brujas de Salamanca, Trasandino de Los Andes se consagró campeón de la Segunda División y regresará a la Primera B tras 35 años.

Trasandino de Los Andes cumplió su gran objetivo y logró el ansiado ascenso a la Primera B, luego de derrotar 3-2 a Brujas de Salamanca este domingo.

Por la fecha 13° de la Segunda División, el Condor ganó en condición de visitante y se quedó con el título a falta de una fecha para el final.

La victoria no solamente le permitió al club regresar a la Liga de Ascenso tras 35 años, sino que también trae de vuelta un esperado clásico.





Trasandino volverá a jugar contra Unión San Felipe

Debido a que subió de categoría, el elenco de la Región de Valparaíso volverá a coincidir con los del Valle del Aconcagua.

La última vez que ambos se vieron las caras fue en la Copa Chile 2022, donde Los Albirrojos se impusieron 3-1 con doblete incluido de Julio Castro.

Antes de aquello, Trasandino y San Felipe se toparon en la misma división en el ascenso de 1991.

A partir de esa campaña, el Condor vivió diversos malos momentos y recién ahora pudo dar el esperado salto y retornar a la Primera B.

El equipo cuenta con jugadores que pasaron por Primera División como Jens Buss y Javier Quiñones (Audax Italiano), mientras que su entrenador es Fernando Gutiérrez.