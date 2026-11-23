Consultado por su renovación, el King no cerró la puerta a dejar la actividad si no se mantiene en el Cacique. “Tengo muchos proyectos por delante”, manifestó.

El futuro de Arturo Vidal sigue siendo incierto. A pocas semanas de que finalice el año, y sin renovar su contrato con Colo Colo, el King abrió la puerta a un posible retiro.

Tras la goleada 3-0 de su club sobre Universidad Católica, donde no jugó por lesión, el volante reiteró que está “tranquilo” por las conversaciones sobre su extensión de contrato.

En ese marco, el bicampeón de América afirmó que espera estar en la recta final de la temporada y conseguir la Copa Chile con el Cacique.





Arturo Vidal no descartó retirarse si no sigue en Colo Colo

En diálogo con la prensa, el mediocampista de 39 años sostuvo que “tengo muchos proyectos por delante, ya estoy en Chile y sé que me queda poco (de carrera)”.

“No me preocupa si juego un año más o si paro a fin de año. Estoy muy tranquilo y preparado”, comentó.

Respecto a un posible cambio de equipo, Vidal recalcó que “hay muchos que quieren jugar conmigo. Gracias a Dios hice una carrera maravillosa”.

“Estoy feliz aquí en Colo Colo y como te digo, quiero disfrutar de aquí hasta el último partido con Colo Colo y después veremos bien qué es lo que quiero hacer”, agregó.

En ocasiones anteriores, el Rey ha insistido en que pretende ser parte del plantel que dispute la Copa Libertadores y sueña con llegar a instancias importantes en dicho torneo.

A lo largo de la actual campaña, el ex Bayern Múnich ha jugado 39 partidos en los que marcó 6 goles y entregó 4 asistencias.