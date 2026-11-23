El propietario del club hispano se descargó en sus redes sociales por la polémica generada en el histórico estadio. Además, lamentó la mala campaña en la Primera B.

Jorge Segovia, propietario de Unión Española, alzó la voz ante las críticas y arremetió ante la Corporación por el cambio de nombre del Estadio Santa Laura.

El club anunció la semana pasada que el histórico recinto de Independencia pasará a llamarse “Estadio Universidad SEK”, desatando la molestia de los hinchas hispanos.

“La Corporación es la única culpable del cambio de nombre del Estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca ‘Santa Laura’ a su favor, y por tanto no podemos usarlo. Si (a) alguien quieren reclamar, háganlo a la Corporación”, comentó.





El descargo de Jorge Segovia por Santa Laura

A través de su cuenta de X, el empresario disparó contra el presidente de la Corporación y sus vínculos con otro equipo nacional. “Cristián Vizcaya Jaramillo es a la vez propietario y presidente del Club Trasandino de Los Andes”, sostuvo.

“Me parece de una incongruencia absoluta por parte de este individuo decir que es hincha de Unión Española y a la vez ser presidente de otro equipo”, agregó.

Segovia aprovechó de lanzar una advertencia contra “aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones”, manifestando que “pueden perder toda esperanza” al anticipar denuncias.

En otro punto, el dirigente abordó la mala campaña de Unión Española en la Primera B, donde quedó sin chances de ascender al quedar afuera de la liguilla.

“Hemos hecho todo lo posible para tener un mejor resultado deportivo este año. No se ha dado, y soy el primer decepcionado por ello. El fútbol nunca es predecible”, indicó.