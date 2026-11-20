La Sociedad Anónima emitió un duro comunicado contra la Corporación, confirmando el cambio de nombre del histórico recinto de Independencia.

Unión Española no tiene paz. Los Hispanos se quedaron afuera de la liguilla de ascenso en la Primera B y ahora sumaron un nuevo problema: El cambio de nombre del Estadio Santa Laura.

La Sociedad Anómina arremetió contra la Corporación Club Deportivo y Social, entidad que pidió la salida del directorio y de la Gerencia General de la institución.

Junto con recordarle que mantiene “una acción de un total de 1.000.000, equivalente al 0,0001% del capital”, la dirigencia confirmó que el histórico recinto pasará a llamarse “Estadio Universidad SEK”.





Unión Española SADP cambia nombre a Estadio Santa Laura

A través de un comunicado, la Sociedad Anónima expresó que es “propietaria del 100% de Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A., titular del inmueble del Estadio Santa Laura, que a partir de este momento se llamará únicamente Estadio Universidad SEK”.

En ese punto, indicaron que “la propia Corporación ha registrado, sin previo aviso, y exclusivamente a su nombre la marca ‘Santa Laura’, lo que no hace posible por nuestra parte el libre uso del mismo”.

“Las restricciones que son consecuencia de su tendenciosa acción jurídica sobre el estadio (amparándose para demandar en unos supuestos ‘hinchas’ de Unión Española) han limitado la posibilidad de disponer de él y desarrollar operaciones que hubieran permitido a nuestro club tener hoy el estadio más moderno de Chile”, agregaron.

Conocido como “La Catedral”, el recinto de Independencia fue fundado en 1923 y recibe ese nombre por el antiguo nombre de la calle en la que se ubica.

La carta fue firmada por Santiago Perdiguero, presidente del directorio Unión Espñaola SADP.

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