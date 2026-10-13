Patricio Rubio se defiende tras ir al partido de la U mientras jugaba Unión Española: “Llevé mi iPad”

El delantero fue captado en el Estadio El Teniente de Rancagua a la misma hora que Los Hispanos visitaban a Deportes Iquique, situación que generó molestia en los hinchas rojos.

Controversia generó la presencia de Patricio Rubio en el partido de Universidad de Chile ante Ñublense, acudiendo al Estadio El Teniente mientras Unión Española jugaba un duelo vital por la Primera B.

El delantero, con pasado en Azules y chillanejos, apareció en Rancagua a la misma hora en que Los Hispanos visitaban a Deportes Iquique, cotejo que terminó con victoria para Los Dragones por 1-0.

Tras las críticas recibidas por los hinchas del elenco Rojo, el atacante de 37 años alzó la voz y se defendió en redes sociales.





La respuesta de Patricio Rubio tras críticas

Aprovechando una publicación de Walkta TV en Instagram, el ariete afirmó: “Lo aclararé una sola vez. Mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo completo”.

“No cambia que esté en mi casa amargada por no estar jugando o haber ido a ver fútbol. Pareciera que la culpta de todo es mía y no es así”, agregó.

Rubio insistió en que “respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido, que las cosas se den bien o mal no depende completamente de mí. Es un juego colectivo o si no jugaría tenis”.

La situación no se quedó ahí y el ariete se defendió de los cuestionamientos de un fanático, respondiendo: “Sí, he robado 20 años, jaja. Robando los goles, asistencias, títulos, también los robé”.

La derrota contra Iquique dejó a Unión Española en el noveno lugar de la tabla de posiciones con 36 puntos, lo que hasta el momento no le permitiría clasificar a la liguilla en busca del ascenso.

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