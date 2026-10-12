Rugió el León en Rancagua: Universidad de Chile aplastó a Ñublense en la Liga de Primera

Universidad de Chile se impuso con una contundente goleada por 6-0 ante Ñublense, en el duelo disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Universidad de Chile derrotó por 6-0 a Ñublense en un duelo válido por la fecha 24 de la Liga de Primera.

El encuentro, disputado en el Estadio El Teniente de Rancagua, terminó en una verdadera fiesta para Los Azules, que se impusieron con una contundente goleada.

Maximiliano Guerrero fue el encargado de abrir el marcador con un doblete: el delantero anotó a los 12 y 36 minutos.





En los descuentos del primer tiempo, Ñublense quedó con un jugador menos tras la expulsión directa de Pablo Calderón.

En el complemento, Agustín Arce, Gonzalo Reyna, Eduardo Vargas y Fabián Ormazábal ampliaron la ventaja y sellaron el 6-0 definitivo para la U.

Con este resultado, el Romántico Viajero aprovechó el tropiezo de Colo Colo de este domingo y quedó a nueve puntos del Cacique en la tabla de posiciones de la Liga de Primera.