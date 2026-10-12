Universidad de Chile vs Ñublense: Hora y dónde ver EN VIVO partido por Liga de Primera

El Romántico Viajero se enfrentará a los Diablos Rojos este día feriado en el Estadio Julio Martínez Prádanos por la fecha 24 del torneo nacional.

Este lunes la Universidad de Chile volverá a la cancha para enfrentarse a Ñublense, en un partido válido por la fecha 24 de la Liga de Primera.

Tras dos victorias consecutivas, los azules buscarán ganar este partido ante la esperanza latente de superar a la Universidad Católica en la tabla de posiciones y regresar al puesto número 2 de la lista.

Por su parte, la Longaniza Mecánica trae sobre la espalda una negativa racha de cuatro encuentros perdidos, dejando al equipo de Chillán en el puesto 10 del torneo nacional.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs Ñublense?

El partido del Romántico Viajero contra los Diablos Rojos será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Asimismo, podrás ver el encuentro a través de la plataforma de streaming HBO MAX, en la cual debes ingresar usar usando tu usuario y clave.

Hora de partido entre Universidad de Chile y Ñublense por la Liga de Primera

El duelo del Azul Azul y la Longaniza Mecánica está agendado para las 17:00 horas de Chile de este lunes 12 de octubre, disputándose en el Estadio Julio Martínez Prádanos de Ñuñoa.

El árbitro designado es Cristián Garay, mientras que en el VAR estará Diego Flores.