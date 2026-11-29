El actor confesó en una entrevista lo difícil que es lidiar con las secuelas de este episodios, debido a que no tiene recuerdos de esa época. “A veces me siento un poco indefenso”, reconoció.

El actor chileno Pedro Pascal se sinceró respecto a las secuelas que le dejó un difícil episodio familiar, cuando él solo tenía meses de vida durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En entrevista con The New York Times, el intérprete reveló que, debido a que sus padres corrían riesgo de ser detenidos, debieron ocultarse y buscar refugio en la embajada de Venezuela por seis meses, periodo en el que él, quien era solo un lactante, estuvo lejos de su madre.

En la conversación, el actor se refirió a cómo ha tratado este episodio en terapia y cómo lidia con las consecuencias de un periodo que lo marcó, pese a no tener recuerdos.





Separación de su madre

“Este año, en particular, me ha sorprendido darme cuenta de lo joven que me siento por dentro (…) Me refiero a lo joven que me siento emocionalmente, a lo vulnerable que me siento. He estado en terapia, de forma intermitente, durante la mayor parte de mi vida adulta”, comenzó explicando.

“Empiezan a preguntarte por tu pasado, hasta dónde podemos retroceder… y yo les dije: ‘Bueno, mis padres comentaban que el comienzo fue bastante tumultuoso’”, añadió.

Según detalló el protagonista de “The Last of Us”, el episodio ocurrió cuando tenía cerca de cuatro meses de vida y sus padres escondieron en su casa a personas opositoras al régimen. Tras enterarse de que arriesgaban una posible detención, debieron refugiarse.

Tras revelar en terapia que pasó unos seis meses alejado de su madre, se dio cuenta del peso que tuvo esa experiencia. “Me explicaron: ‘Bueno, su olor, ella misma, todo… todo lo que te resulta más familiar te es arrebatado de repente “, señaló.

“Yo pensé: ‘¡Genial! ¿Y qué demonios se supone que debo hacer al respecto? No tengo ningún recuerdo. ¿Cómo se supone que voy a solucionar eso?’”, recordó.

De igual manera, confesó que “a veces me siento un poco indefenso ante algo así, ¿sabes?”, debido a que ha debido lidiar con las consecuencias de un episodio que no recuerda, y afirmó que, de todas formas, se siente muy agradecido de su vida actual.