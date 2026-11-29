Fue hace un mes que el oriundo de Hualén comenzó a incursionar con transmisiones en vivo jugando ajedrez.

El presente de Nicolás Gavilán, recordado ganador de un millonario pozo en Pasapalabra, está viviendo un presente radicalmente opuesto al que tenía cuando se hizo conocido.

A siete años de su recordado triunfo en el espacio de Chilevisión, el entonces estudiante de pedagogía en música volcó sus esfuerzos a las redes sociales y se convirtió en streamer de ajedrez.

En entrevista con The Clinic, el oriundo de Hualpén abordó esta nueva faceta digital, cómo ha ido construyendo una comunidad que lo sigue mientras se pone frente al tablero y la positiva recepción que ha tenido.

“ Ha sido mucho mejor de lo que esperaba porque yo no conocía nada del mundo del ajedrez y me di cuenta de que la gente que juega ajedrez es extremadamente simpática y agradable”, expresó Gavilán.

Su postura se contrasta con las expectativas que tenía antes de incursionar definitivamente en el ajedrez, utilizando como experiencia otros videojuegos donde, a su juicio, la gente es considerablemente menos amigable.

“Conozco otra parte de los videojuegos, que era la del League of Legends y ahí el ambiente es extremadamente hostil y contra los streamers igual, cada error te lo dicen en la cara, cosas así, pero el ajedrez es totalmente distinto”, afirmó.

En el ajedrez, “como que todo el mundo quiere mejorar, quiere ayudarte si es que ellos saben más que tú, te dan consejos o te preguntan si es que son un poco más principiantes”.

Nicolás Gavilán y su faceta de streamer de ajedrez: sin horarios y “acostumbrándose” al público

Aunque Nicolás Gavilán tenía nociones de ajedrez desde temprana edad, fue hace ocho meses que comenzó a jugar regularmente y hace cerca de un mes que comenzó a transmitir a través de plataformas digitales.

“Por ahora no tengo un horario establecido, pero sí tengo la meta de trasladarlo a un horario más temprano y más amigable porque a veces estoy empezando a la una”, recoge el citado medio. La decisión de jugar a esa hora respondía a su postura de “acostumbrarse al público”, dice, “quizás a buscar un horario más piola”.

El ganador de Pasapalabra afirmó que “el ajedrez es un juego tremendamente difícil y complejo. Diría que todo, por ejemplo, visualización del tablero, fijarse qué pieza ataca qué pieza, no dejar piezas indefensas, ese tipo de cosas”.

Como conclusión, se encargó de cuestionar un mito ampliamente relacionado con este deporte: “El ajedrez está asociado a esta cosa de como que uno necesita tener cierta inteligencia, por decirlo así. Creo que es un estereotipo, pero no creo que sea así“.