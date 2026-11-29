La víctima fue impactada en su espalda por un proyectil percutado por un grupo de sujetos desconocidos. Ahora está internado en el Hospital El Pino en estado grave.

Un hombre de 56 años permanece hospitalizado y en riesgo vital tras recibir un disparo mientras caminaba por una calle de la comuna de El Bosque, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 20:30 horas del sábado, cuando el peatón transitaba por el sector de pasaje Cochoa con Avenida Lo Martínez y fue alcanzado por una bala.

Según los primeros antecedentes, el accionar del arma de fuego provino de un sujeto a bordo de un vehículo que transitaba por el lugar, quien comenzó a percutar disparos contra un pasaje.





De manera fortuita, y de manera preliminar sin ninguna relación con el ataque, el hombre fue impactado por un proyectil en la espalda.

El herido fue trasladado rápidamente hasta el Hospital El Pino, donde permanece internado y en riesgo vital a causa de sus lesiones.

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El fiscal a cargo del caso detalló que aún no se conoce el nombre de la o las personas detrás del ataque.

“Un vehículo en movimiento con sujetos por ahora no identificados efectúa múltiples disparos hacia el interior del pasaje Cochoa, por donde se encontraba la víctima, quien es del sector”, expresó.

De todas maneras, el persecutor indicó que se halló evidencia y también complementó diciendo que no era el primer episodio de este tipo registrado durante el fin de semana en la zona.

“Durante la tarde (del sábado) hubo otros disparos en la intersección. (…) En este momento tenemos evidencia balística, me refiero a vainillas, impactos tanto que quedaron en la vía pública y proyectiles que impactaron a algunos vehículos que se encontraban estacionados”, añadió.