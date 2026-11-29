Temblor hoy 29 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este domingo 29 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, domingo 29 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.1
Hora: 10:38 horas
Epicentro: 64 km al N de Calama
Profundidad: 110 km
Magnitud: 3.9
Hora: 10:25 horas
Epicentro: 10 km al SO de Punitaqui
Profundidad: 53 km
Magnitud: 3.6
Hora: 10:25 horas
Epicentro: 122 km al O de Patache
Profundidad: 20 km
Magnitud: 3.7
Hora: 9:50 horas
Epicentro: 132 km al NO de Arauco
Profundidad: 20 km
Magnitud: 3.1
Hora: 7:59 horas
Epicentro: 10 km al O de Pichidangui
Profundidad: 33 km
Magnitud: 3.4
Hora: 7:57 horas
Epicentro: 15 km al O de Pichidangui
Profundidad: 29 km
Magnitud: 3.3
Hora: 7:50 horas
Epicentro: 14 km al E de Petorca
Profundidad: 75 km
Magnitud: 3.1
Hora: 6:17 horas
Epicentro: 31 km al NE de Calama
Profundidad: 115 km
Magnitud: 3.1
Hora: 4:55 horas
Epicentro: 75 km al SE de Socaire
Profundidad: 219 km
Magnitud: 3.1
Hora: 4:15 horas
Epicentro: 98 km al SE de Ollagüe
Profundidad: 238 km
Magnitud: 3.1
Hora: 2:59 horas
Epicentro: 64 km al NE de Ollagüe
Profundidad: 225 km
Magnitud: 3.1
Hora: 1:55 horas
Epicentro: 71 km al SE de Socaire
Profundidad: 245 km
Magnitud: 3.1
Hora: 0:20 horas
Epicentro: 49 km al NO de Toltén
Profundidad: 23 km
Magnitud: 3.3
Hora: 0:00 horas
Epicentro: 52 km al SO de Ollagüe
Profundidad: 132 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.