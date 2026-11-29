Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 29 de noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, domingo 29 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 10:38 horas

Epicentro: 64 km al N de Calama

Profundidad: 110 km

Magnitud: 3.9

Hora: 10:25 horas

Epicentro: 10 km al SO de Punitaqui

Profundidad: 53 km

Magnitud: 3.6

Hora: 10:25 horas

Epicentro: 122 km al O de Patache

Profundidad: 20 km

Magnitud: 3.7

Hora: 9:50 horas

Epicentro: 132 km al NO de Arauco

Profundidad: 20 km

Magnitud: 3.1

Hora: 7:59 horas

Epicentro: 10 km al O de Pichidangui

Profundidad: 33 km

Magnitud: 3.4

Hora: 7:57 horas

Epicentro: 15 km al O de Pichidangui

Profundidad: 29 km

Magnitud: 3.3

Hora: 7:50 horas

Epicentro: 14 km al E de Petorca

Profundidad: 75 km

Magnitud: 3.1

Hora: 6:17 horas

Epicentro: 31 km al NE de Calama

Profundidad: 115 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:55 horas

Epicentro: 75 km al SE de Socaire

Profundidad: 219 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:15 horas

Epicentro: 98 km al SE de Ollagüe

Profundidad: 238 km

Magnitud: 3.1

Hora: 2:59 horas

Epicentro: 64 km al NE de Ollagüe

Profundidad: 225 km

Magnitud: 3.1

Hora: 1:55 horas

Epicentro: 71 km al SE de Socaire

Profundidad: 245 km

Magnitud: 3.1

Hora: 0:20 horas

Epicentro: 49 km al NO de Toltén

Profundidad: 23 km

Magnitud: 3.3

Hora: 0:00 horas

Epicentro: 52 km al SO de Ollagüe

Profundidad: 132 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?