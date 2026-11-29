A través de una declaración pública, el gremio aclaró que el documento presentado por la parlamentaria es solo un certificado y que “no corresponde asimilar la calidad legal” de ambos documentos.

El Colegio de Cirujanas y Cirujanos Dentistas de Chile A.G. se sumó este viernes a la polémica en torno al documento que la diputada del PDG, Zandra Parisi, presentó ante el Congreso para justificar su ausencia durante 14 días, en la antesala de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

A través de una declaración pública, el gremio precisó que “el documento difundido en medios de comunicación no corresponde a una licencia médica , sino que tiene características de certificado médico”.

En esa línea, explicó que el certificado “no cuenta con regulación legal en cuanto a su contenido ni a los fines para los que se emite, por lo que no corresponde asimilar la calidad legal de ambos documentos”.

Respecto al uso de la firma electrónica avanzada, el gremio recordó que el artículo 2 de la Ley N.º 19.799 “exige que los medios de firma estén bajo el control exclusivo de su titular”. Esto, luego de que el odontólogo cuya firma figura en el documento, Francisco Valdés Pérez, desconociera su autoría y asegurara que “mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”.





Parisi evalúa acciones legales contra clínica odontológica

Las declaraciones del profesional dieron paso a un cambio de tono por parte de la parlamentaria. Si bien inicialmente emitió un comunicado en el que ofreció disculpas por las críticas que la difusión del documento había generado hacia la clínica y sus profesionales, posteriormente publicó una nueva declaración en la que atribuyó al recinto la responsabilidad de emitir el certificado.

En este segundo comunicado, Parisi aseguró que fue la clínica dental AMA de Vitacura la que emitió el documento que presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados, y anunció que evaluará la presentación de acciones legales.

“Como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado siendo esta una materia administrativa de la clínica dental”, sostuvo.

Fiscalía inicia investigación de oficio

En medio de la controversia, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades.

La vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés, señaló que la investigación apunta a “todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi”.