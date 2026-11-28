La pareja llevaba ocho años de relación y celebró su boda con una íntima ceremonia en el patio de su casa.

El viernes se dio a conocer que el actor Bastián Bodenhöfer contrajo matrimonio con su pareja de hace cerca de ocho años, Macarena Berthelon. Los novios celebraron su unión junto a su círculo más cercano.

La noticia fue dada a conocer por Berthelon, de 41 años, a través de su cuenta de Instagram, espacio en el que compartió una serie de imágenes de la celebración en el patio de su casa.

“¡Y nos casamos! Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor !”, escribió en el posteo, acompañado de una foto usando vestimenta a juego junto con el actor de 70 años.





Quién es Macarena Berthelon

Macarena Berthelon es un actriz y vestuarista, quien se hizo conocida en los años 90 por protagonizar el video de “Corazones Rojos”, de Los Prisioneros.

En el presente, la intérprete se desempeña como vestuarista en proyectos de cine y publicidad. Además, es fundadora de Crissal, una “tienda de ropa reciclada y de materiales nobles”, según señala el perfil de Instagram del negocio.

En su cuenta de Instagram personal, la actriz ha compartido varios mensajes y fotografías dedicadas a su amor con Bodenhöfer a lo largo de los años: para cumpleaños, aniversarios y celebrando sus logros actorales.

Cabe mencionar que este es el tercer matrimonio del actor. El primero fue con actriz Consuelo Holzapfel, con quien estuvo casado entre 1983 y 1994. Posteriormente, contrajo matrimonio con Aline Küppenheim, con quien estuvo entre 2000 y 2006.

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