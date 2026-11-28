El conductor, de 29 años, trasladaba a 10 pasajeros y terminó detenido por Carabineros tras la violenta colisión.

Un conductor de taxibús fue detenido en Talcahuano luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad.

El hombre, de 29 años, colisionó con un vehículo particular donde se movilizaban dos personas, que ahora estarían lesionadas. Mientras que el conductor del microbús pertenenciente a la línea “Ruta del Mar”, se encontraba manejando con 10 pasajeros al momento de la colisión.

Según antecedentes de BioBioChile, el accidente habría ocurrido cerca de las 21:00 horas, en la intersección de calle Colón con Simón Bolivar y las víctimas ya fueron trasladadas hasta los centros asistenciales de la comuna.

Respecto al cambio de recorrido, el director de Seguridad Pública de Talcahuano, Patricio Fierro confirmó al medio citado, que la máquina no estaba cumpliendo su recorrido habitual ya que se encontraba realizando un servicio particular.

Otro antecedente quedó en evidencia tras el examen de alcotest, donde el conductor del microbús arrojó 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre, según informaron en el procedimiento. Por esto, el conductor fue detenido y se tomó contacto con la Fiscalía de Flagrancia.

El medio regional, Ahora BioBio, compartió un registro que da cuenta del estado de ambos vehículos minutos después de la violenta colisión.