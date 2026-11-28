28/ 11/ 2026 12:49

¿La ducha fría alivia el calor? Allison Göhler repasa los mitos y verdades sobre las altas temperaturas

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, abordó en Siete Días diversos mitos y verdades sobre las altas temperaturas. Entre ellos, explicó por qué el momento de mayor calor del día no se registra al mediodía, sino durante la tarde; aclaró que la presencia de viento no evita un golpe de calor y advirtió que una ducha con agua helada puede provocar un efecto rebote debido a la contracción de los vasos sanguíneos, por lo que recomendó optar por agua tibia.