El hijo de ambos artistas informó que el dramaturgo será velado este sábado 28 de noviembre en el Teatro Nacional.

Gonzalo Meza Guzmán, hijo de Gustavo Meza y Delfina Guzmán, compartió una emotiva publicación en redes sociales para despedir a su padre, quien falleció a los 88 años.

El también actor acompañó sus palabras con una antigua fotografía en blanco y negro, en la que aparece junto a su padre y su hermano.

“Todo pasa y todo queda”, comenzó escribiendo Gonzalo, citando un verso del poeta español Antonio Machado que Joan Manuel Serrat popularizó en su canción Cantares (1969).

Junto a la imagen familiar, añadió: “Mi padre, mi hermano y yo”.





Velorio de Gustavo Meza

Los restos de Gustavo Meza serán velados este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 horas en el Teatro Nacional Antonio Varas, ubicado en Morandé 25, en Santiago. El recinto fue parte importante de su trayectoria artística y teatral.

Además, a las 17:00 horas se realizará una ceremonia de despedida en el mismo lugar, que contará con la presencia de familiares, amigos, alumnos, colegas y todas las personas que quieran acompañarlo en este último adiós.

La partida del dramaturgo ocurre apenas días después del fallecimiento de su segunda esposa, la actriz Delfina Guzmán.