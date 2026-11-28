Hijo de Gustavo Meza y Delfina Guzmán compartió emotiva despedida tras muerte de su padre
El hijo de ambos artistas informó que el dramaturgo será velado este sábado 28 de noviembre en el Teatro Nacional.
Gonzalo Meza Guzmán, hijo de Gustavo Meza y Delfina Guzmán, compartió una emotiva publicación en redes sociales para despedir a su padre, quien falleció a los 88 años.
El también actor acompañó sus palabras con una antigua fotografía en blanco y negro, en la que aparece junto a su padre y su hermano.
“Todo pasa y todo queda”, comenzó escribiendo Gonzalo, citando un verso del poeta español Antonio Machado que Joan Manuel Serrat popularizó en su canción Cantares (1969).
Junto a la imagen familiar, añadió: “Mi padre, mi hermano y yo”.
Velorio de Gustavo Meza
Los restos de Gustavo Meza serán velados este sábado 28 de noviembre desde las 12:00 horas en el Teatro Nacional Antonio Varas, ubicado en Morandé 25, en Santiago. El recinto fue parte importante de su trayectoria artística y teatral.
Además, a las 17:00 horas se realizará una ceremonia de despedida en el mismo lugar, que contará con la presencia de familiares, amigos, alumnos, colegas y todas las personas que quieran acompañarlo en este último adiós.
La partida del dramaturgo ocurre apenas días después del fallecimiento de su segunda esposa, la actriz Delfina Guzmán.
Ver esta publicación en Instagram