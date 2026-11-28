Al sitio acudieron el Ejército de Chile, un equipo especializado de la Policía de Investigaciones y el delegado presidencial de la región de Arica. Aún no se informa de personas heridas o fallecidas.

Este sábado se informó de una nueva explosión de un vehículo provocada por una mina antitanque en la frontera con Perú, en la región de Arica y Parinacota.

El hecho ocurrió en las cercanías del hito 16, y al lugar acudieron el delegado presidencial de la región, Cristián Sayes, el Ejército de Chile y un equipo especializado de la Policía de Investigaciones (PDI).

Acorde a lo informado por el Ejército, el automóvil cortó la alambrada del cierre perimetral señalizado, e ingresó al perímetro minado.

“Un vehículo ingresó al campo minado detonando una bomba antitanque explotando en el lugar. Se presentó inmediatamente personal del Ejército y Policía de Investigaciones, es una noticia en desarrollo y vamos a ir informando en cada momento que tengamos algún avance en este proceso investigativo”, precisó el delegado Sayes.

De momento, las diligencias en el sitio buscan esclarecer si hay personas fallecidas por el incidente.

Cabe recordar que esta no es primera vez que ocurren este tipo de situaciones. El pasado 13 de septiembre, una camioneta activó una mina antitanque, prendiendo fuego al vehículo.