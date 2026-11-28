El cuadro popular disputará su último partido como local en el campeonato nacional frente a Deportes La Serena. Revisa el horario y cómo seguir el encuentro por TV y online.

Este sábado 28 de noviembre, Colo Colo recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, por una nueva fecha de la Liga de Primera 2026.

El cuadro popular llega motivado tras vencer por 3-0 a Universidad Católica, en un partido donde Maximiliano Romero fue protagonista y buscará despedirse de su público con otra victoria.

Es por eso que Fernando Ortiz prepara un equipo mixto, considerando que Colo Colo también tiene la mirada puesta en las semifinales de la Copa Chile 2026.

Por este motivo, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Maximiliano Romero no fueron convocados.





Colo Colo vs La Serena ¿Dónde ver el partido?

El encuentro entre albos y granates será transmitido en vivo por TNT Sports Premium. Además, el partido se podrá seguir online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

¿A qué hora juegan Colo Colo y La Serena?

El duelo entre Colo Colo y Deportes La Serena comenzará a las 20:30 horas de este sábado 28 de noviembre, en el Estadio Monumental.