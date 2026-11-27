Anika Bissel se expresó reposteando una lluvia de dardos hacia el futbolista alemán, quien fue visto viajando con una joven 17 años a semanas de ser padre.

En el ojo del huracán está Manuel Neuer, histórico arquero de la Selección de Alemania que fue captado con otra mujer a semanas de ser padre y separarse de su esposa.

El arquero fue visto en Búzios, Brasil, con una joven 17 años menor mientras se recupera de una lesión, aprovechando un permiso especial del Bayern Múnich.

Tras la viralización de las imágenes, la ex pareja del guardameta, Anika Bissel, compartió un incendiario mensaje que provocó más revuelo en Europa.





Es exposa de Manuel Neuer comparte potente mensaje

A través de redes sociales, la madre de los hijos de Neuer compartió un posteo que apunta a la deslealtad, mencionando:”No es vergonzoso ser la mujer que ha sido traicionada. Vergonzoso es ser un hombre que destruye a su familia, traumatiza a sus hijos y a su esposa por culpa de una adúltera”.

Dedicada al handball profesional, Bissel no se quedó ahí y continuó: “traicionar a una mujer embarazada es un nivel de maldad totalmente distinto”.

“Imagina mirar a la mujer que lleva a tu hijo en su vientre, ver cómo cambia su cuerpo, verla pasar por dificultades, cansarse y enfrentarse a todo lo que conlleva el embarazo y, aun así, tener la audacia de traicionarla a sus espaldas”, agregó.

El texto menciona que “ella está gestando a tu hijo” y le habla directamente al padre, señalando que “andas por ahí prestándole atención a otra persona. La mujer que debería sentirse amada, protegida y apoyada termina, en cambio, lidiando con el dolor que tú has provocado”.

Junto con recalcar que “eso no es un ‘error’, es una elección”, lo tildaron de “egoísta, cruel y carente de respeto (…) Te falta decencia básica y respeto”.

Según consignó Bild, la acompañante de Nuer en su viaje a Sudamérica es una joven de 23 años que lo conoció al trabajar como fisioterapeuta, donde ambos fueron captados paseando en moto.

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