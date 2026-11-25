El conocido arquero alemán fue visto en Brasil con una joven mujer que sería su nueva pareja, relación que habría comenzado a pocos meses del nacimiento de su segundo hijo.

Manuel Neuer, histórico arquero de la Selección de Alemania de 40 años, ha generado revuelo en Europa al ser visto paseando por Brasil con una misteriosa mujer a semanas de separarse de su ex esposa.

El futbolista del Bayern Múnich fue captado disfrutando de las playas de Búzios en plena recuperación de su lesión, llamando la atención por la persona que lo acompañaba.

Tras sufrir un desgarro en un tendón del pie derecho a comienzos de noviembre, el guardameta de 40 años fue autorizado a viajar al extranjero para despejarse y tomar unos días de descanso.





Manuel Neuer fue visto con misteriosa acompañante

De acuerdo con Bild, la acompañante del deportista es una joven de 23 años que lo conoció al trabajar como fisioterapeuta.

El vínculo entre ambos llevaría varios meses y, previo a ir a Sudamérica, realizaron otro romántico paseo por Sicilia, Italia, que confirmaría el romance.

La nueva relación de Neuer genera ruido en su país, teniendo en cuenta que en agosto de este año finalizó su matrimonio con Anika Bissel, madre de sus dos hijos.

De hecho, el citado medio apuntó que la ruptura con la jugadora de handball se dio semanas después del nacimiento de su segundo bebé, abandonando la casa que compartían en Múnich.

Si bien el viaje entre el futbolista y su supuesta nueva pareja se dio en un lujoso resort, ambos fueron vistos en un local comercial y desplazándose en una moto eléctrica.