El chileno llegó como figura al elenco canadiense y fue catalogado “Jugador Franquicia”, aunque su futuro es incierto.

La Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA) publicó el sueldo de todos los jugadores de la liga estadounidense, revelando que Alexis Sáchez es el futbolista con el salario más alto del CF Montreal.

El chileno llegó en agosto a los canadienses como “Jugador Franquicia”, lo que implica que su remuneración puede superar el tope establecido por la liga sin que afecte al presupuesto establecido para el plantel.

Sin embargo, su futuro está en duda tras la mala campaña del equipo que perdió la final del Campeonato Canadiense y quedó último en la Conferencia Este.





El sueldo de Alexis Sánchez en el CF Montreal

En concreto, el organismo desclasificó que Maravilla cobra 2.965.000 de dólares por año, equivalentes a cerca de 250 millones de pesos chilenos mensuales.

La diferencia con el segundo mejor pagado del CF Montreal es amplia, teniendo en cuenta que Prince Owusu recibe un salario US$1.329.000 anuales.

En cuanto al otro chileno del equipo, Thomas Gillier, quien no continuará para el 2027, la entidad apuntó que gana US$550.000 que se resume en cerca de $47 millones por mes.

Sánchez ha sido vinculado con Monterrey de México, además de Colo Colo y Universidad de Chile que estarían atentos a su situación.

En medio de esto, el delantero nacional disfruta de sus días libres a la espera de definir su futuro.