Vicente Cabezas, jugador de 20 años que milita en Magallanes, despidió a su padre con un emotivo mensaje en redes sociales.

Un complejo momento es el que vive Vicente Cabezas, futbolista de Magallanes que sufrió la muerte de su padre el último fin de semana.

Información preliminar indicó que la víctima, que era integrante de la barra de Colo Colo, fue asesinado a tiros en el Barrio Yungay la madrugada del sábado 21 de noviembre.

El homicidio se habría dado cerca de una cancha de fútbol en las calles Moneda con Rafael Sotomayor, pertenecientes a Santiago Centro.

Tras recibir varios impactos de bala, el individuo de 39 años fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde falleció producto de la gravedad de las heridas.

Las primeras indagatorias de la Fiscalía ECOH apuntan a un sujeto que se habría acercado en bicicleta al lugar de los hechos, disparando en reiteradas oportunidades.





Vicente Cabezas despide a su padre con emotivo mensaje

Tras el homicidio, Cabezas dedicó un emotivo mensaje a su padre y compartió registros de la masiva despedida que hicieron familiares y cercanos.

“Aún no me puedo creer esto papá, aún no puedo asimilar que ya no estás conmigo. No sabes con el dolor y hecho mi… que me dejaste”, comenzó.

El jugador de 20 años expresó que “tan solo horas antes estábamos juntos. Cuídame desde donde estés, te amo con el alma y sé que siempre me acompañarás en todo”.

Formado en las inferiores de Magallanes, el delantero ha disputado 19 partidos en el profesionalismo en los que marcó 2 goles.