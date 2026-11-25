Los Albos se medirán a O’Higgins de Rancagua en la ronda de los cuatro mejores, mientras que Los Azules irán contra Coquimbo Unido en una serie que asoma muy pareja.

La ANFP dio a conocer la programación oficial para las semifinales de la Copa Chile, instancia que disputarán Colo Colo, O’Higgins, Universidad de Chile y Coquimbo Unido.

Los Piratas fueron los últimos en meterse en esta ronda tras superar a Unión La Calera, llave que se cerró este martes con un marcador 3-1 en el global a favor del Aurinegro.

En el último paso antes de ir por el título, los dirigidos por Hernán Caputto chocarán contra el Romántico Viajero en una serie que asoma bastante pareja.





Por el otro lado están el Cacique y el Capo de Provincia, quienes por ahora tienen el principal foco en zafar de manera definitiva del descenso.

En caso de superar los cruces, Albos y Azules podrían toparse en una final que marcará el término de la temporada 2026 del fútbol chileno.

Así se jugarán las semifinales de la Copa Chile

Partidos de ida:

O’Higgins vs Colo Colo: Miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas – Estadio El Teniente

Coquimbo vs Universidad de Chile: Jueves 3 de diciembre a las 18:00 horas – Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

Partidos de vuelta: