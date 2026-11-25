La ANFP recibió denuncias anónimas contra dos elencos de la Primera División, situación que se dio a conocer a falta de dos fechas para el cierre del torneo.

Una nueva alarma enciende al fútbol chileno. En la previa de la penúltima fecha de la Liga de Primera, la ANFP recibió denuncias anónimas que podrían alterar el torneo.

Los clubes involucrados son Deportes Limache y Cobresal, donde se apuntó a posibles irregularidades en contratos y pagos a jugadores.

Según consignó La Tercera, las acusaciones ya fueron recibidas por Miguel Ángel Valdés, oficial de cumplimiento que solicitó información a los conjuntos señalados.





Las denuncias contra Limache y Cobresal

Por el lado del Tomatero, la acción presentada pide indagar en el finiquito de César Pinares, quien dejó la institución a mitad de la primera rueda y que actualmente milita en Audax Italiano.

El volante habría recibido un finiquito que supuestamente no cumple con las obligaciones contractuales.

En el caso de Los Mineros, el citado medio informó que habría infracciones con la partida del uruguayo Agustín Nadruz a Sarmiento de Junín.

El traspaso incluyó una compensación cercana a los 20 mil dólares, operación que presuntamente fue registrada como una salida sin costo.

Si se detectan las faltas, Limache (5°) y Cobresal (14°) podrían ser sancionados con resta de puntos y alterar el desenlance del torneo nacional que finaliza el 6 de diciembre.

La situación de los nortinos es especialmente compleja, teniendo en cuenta que están peleando por no descender junto a Universidad de Concepción, La Calera y otros dos clubes.