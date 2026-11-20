Profesionalizar la gestión del fútbol chileno, fortalecer a los clubes y potenciar a jóvenes talentos son algunas de las ideas del nuevo líder del organismo nacional.

La ANFP tiene nuevo presidente. Se trata de Jorge Uauy, quien se impuso en las elecciones realizadas este jueves a Jorge Yunge y tomará el cargo que ocupa Pablo Milad.

El nuevo máximo dirigente del fútbol chileno, actual presidente de Palestino, tendrá varias tareas en el corto y mediano plazo para levantar al balompié nacional.

Entre las propuestas del empresario de 71 años están un plan para profesionalizar la gestión del fútbol chileno, fortalecer a los clubes y potenciar el desarrollo de nuevos talentos.





Las ideas que pretende impulsar Jorge Uauy

Una de las ideas del nuevo directorio es realizar una auditoría general en los primeros 100 días, donde se pretende evaluar cargos ejecutivos y revisar la estructura de la institución.

A esto la suma una iniciativa de crear una Gerencia de Clubes, buscando una solución sostenible para la realización de la Segunda División Profesional.

En cuanto al fútbol formativo, Uauy quiere potenciar la competencia y la integración de las divisiones menores en Chile, analizando a los jóvenes y los torneos.

Una de las primeras tareas será realizar una separación ordenada entre la ANFP y la Federación de Fútbol, aspecto que debe estar definido en el primer trimestre del 2027.

A esto se suma la definición del entrenador de la Selección Chilena con miras al inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2030, lo que pondrá fin al interinato de más de un año de Nicolás Córdova.