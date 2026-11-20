La Liga Femenina 2026 finaliza con la gran final entre Colo Colo y Universidad Católica, elencos que se miden este viernes en el Estadio Santa Laura.

Colo Colo y Universidad Católica bajan el telón a la Liga Femenina 2026, chocando este viernes en una apasionante final.

Las Albas vienen de eliminar a Coquimbo Unido en semifinales, apostando a conseguir un épico pentacampeonato a nivel local.

Por su parte, Las Cruzadas quieren su primera estrella y dejaron en el camino a Universidad de Chile, cuadro al que superar por un contundente 6-1 en el global.





A qué hora juegan HOY Colo Colo vs U. Católica la final de la Liga Femenina

El partido entre Colo Colo y Universidad Católica inicia a las 19:00 horas de Chile de este viernes 20 de noviembre.

El recinto para la gran final de la Liga Femenina es el Estadio Santa Laura, mientras que la árbitra encargada de impartir justicia es Brenda Cisternas.

Colo Colo y U. Católica clasificaron a la Copa Libertadores Femenina

Tras llegar a la gran final del campeonato, el Cacique y La Franja aseguraron su participación en la edición 2027 de la Copa Libertadores Femenina.

En el caso del elenco estudiantil, será la primera vez que disputarán la competición más importante de continente.