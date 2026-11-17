El casildense sorprendió al escoger el equipo en el que fue más feliz. De todas formas, sí apreció el título de la Copa Sudamericana 2011.

A la espera de encontrar equipo y retomar su carrera, Jorge Sampaoli sorprendió al elegir el club en el que fue más feliz.

El estratega argentino esta vez no eligió a Universidad de Chile, sino que se inclinó por Olympique de Marsella en el que estuvo entre 2021 y 2022.

Pese a esto, el casildense no se olvidó de Los Azules y lanzó un nuevo guiño sobre su gloriosa etapa, donde hizo historia de la mano de un gran plantel.





El guiño de Jorge Sampaoli a la U

En entrevista con ESPN Brasil, el adiestrador escogió a la Copa Sudamericana 2011 como el título más especial de su carrera.

En aquel torneo, el Romántico Viajero tocó el cielo con las manos al imponerse a poderosos del continente como Nacional de Uruguay, Flamengo, Vasco da Gama y Liga de Quito.

Adicionalmente, Sampaoli optó por la Selección Chilena como el mejor equipo que dirigió, rememorando las Copas Américas 2015 y 2016.

El último elenco del trasandino fue Talleres de Córdoba este 2026, donde se fue tras conseguir solamente una victoria en siete partidos.