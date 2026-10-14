“¿Me estai?”: Esteban Paredes cierra la puerta a Jorge Sampaoli y entrega su candidato para La Roja

El ex goleador del fútbol chileno propuso un llamativo nombre para la Selección Chilena, destacando especialmente su “personalidad”.

Esteban Paredes entró en el debate sobre quién debe ser el próximo entrenador de la Selección Chilena y entregó un llamativo nombre.

El máximo goleador de la historia de la Primera División nacional propuso a Marco Antonio Figueroa, destacando principalmente su “personalidad”.

“En la Selección tienes que tener un técnico con personalidad. El Fantasma tiene personalidad y mucho tiempo dirigiendo, podría ser una opción”, comentó.

Actualmente, el otrora estratega de Universidad Católica y Universidad de Chile comanda al Real Estelí de Nicaragua, donde asumió a principios de septiembre.





La reacción de Esteban Paredes cuando le mencionaron a Jorge Sampaoli

En el programa Tipsters, el ex artillero de Colo Colo fue consultado sobre qué DT extranjero aprobaría para La Roja.

“Ya tiene Selección. Me hubiese gustado que estuviera acá con nosotros (Marcelo) Gallardo”, mencionó sobre el nuevo adiestrador de Ecuador.

Respecto a Gustavo Álvarez, afirmó que “no sé si será lo ideal para la Selección. Es un gran mérito (ser campeón con Huachipato), pero yo iría por otro que tenga más experiencia en selecciones o que haya ganado una Libertadores o Sudamericana”.

Al ser planteado un posible regreso de Jorge Sampaoli, Paredes fue tajante: “¿Sampaoli? ¿Me estai huev…”.