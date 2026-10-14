Copa Libertadores Femenina: Cómo ver Colo Colo vs Corinthians GRATIS por la App MiCHV

Las Albas tendrán un duro estreno en la fase de grupos al medirse nada menos que a Corinthians, actuales campeonas del torneo.

Colo Colo afina detalles para su estreno en la Copa Libertadores Femenina, apostando a dar un golpe inmediato ante Corinthians, vigentes campeonas.

Las Albas tienen un duro debut en el torneo internacional, donde esperan mejorar la buena actuación del año pasado en el que alcanzaron el cuarto lugar.

Tras el choque frente a las brasileñas, el Cacique completará la fase de grupos midiéndose a Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela.





Dónde ver el partido de Colo Colo vs Corinthians EN VIVO y GRATIS

El partido de Colo Colo ante Corinthians, válido por la fecha 1° de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en vivo por Chilevisión.

A esto puedes sumar la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV, donde podrás ver totalmente gratis este gran compromiso.

Cómo descargar la APP MiCHV para ver Colo Colo vs Corinthians

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o dispositivo electrónico, y poder ver este esperado duelo, debes realizar el siguiente proceso:

En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV . Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple.

. Una vez que la encuentres, haz clic en Obtener y luego Instalar. Así de simple. Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android . Accede a Google Play , busca MiCHV y haz clic en la descarga.

. Accede a , busca MiCHV y haz clic en la descarga. Finalmente, la aplicación está disponible en Google TV y Roku.

Hora de partido entre Colo Colo y Corinthians por Copa Libertadores Femenina

El encuentro del Popular contra el Timao comenzará a las 17:00 horas de Chile de este jueves 15 de octubre, disputándose en Quito, Ecuador.