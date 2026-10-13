Comienza la Copa Libertadores Femenina: Fixture de Colo Colo y la U en la fase de grupos

Albas y Azules arrancan su participación en el torneo más importante del continente, afrontando duros estrenos en la lucha por avanzar de ronda.

Llegó la hora. Esta semana comienza comienza la Copa Libertadores Femenina, torneo que tendrá presencia chilena con Colo Colo y Universidad de Chile.

Las Albas serán las primeras en saltar a la cancha, enfrentando en un durísimo desafío a Corinthians de Brasil el próximo jueves 15 de octubre.

Por su parte, Las Azules debutarán el viernes 16 de este mes contra Nacional de Uruguay, partido que será clave en la lucha por avanzar de ronda.





El certamen se jugará en esta ocasión en Quito, Ecuador, donde destacan equipos importantes del continente como Palmeiras, Cruzeiro y Deportivo Cali de Colombia.

Para clasificar a cuartos de final, el Cacique y el Romántico Viajero deben finalizar en el primer o segundo lugar de su zona.

Fixture de Colo Colo en la Copa Libertadores Femenina:

Colo Colo vs Corinthians: Jueves 15 de octubre a las 17:00 horas.

Colo Colo vs Independiente Santa Fe de Colombia: Domingo 18 de octubre a las 17:00 horas.

Colo Colo vs Caracas: Miércoles 21 de octubre a las 17:00 horas.

Fixture de U. de Chile en la Copa Libertadores Femenina

Universidad de Chile vs Nacional de Uruguay: Viernes 16 de octubre a las 21:00 horas.

Universidad de Chile vs Libertad de Paraguay: Lunes 19 de octubre a las 21:00 horas.

Universidad de Chile vs Deportivo Cali: Jueves 22 de octubre a las 17:00 horas.