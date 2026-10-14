Vehículo terminó volcado: Revelan nuevos detalles sobre accidente que involucró a hinchas de San Luis

Javiera Aguilar y Diego Astudillo fallecieron camino a ver el partido entre Los Canarios y Deportes Puerto Montt, sufriendo un fatal accidente en la Ruta 5.

Impacto causó la muerte de dos hinchas de San Luis de Quillota, quienes iban en camino a Puerto Montt a ver el partido por la Liga de Ascenso el pasado lunes 12 de octubre.

Los fallecidos son Javiera Aguilar y Diego Astudillo, jóvenes que se trasladaron en vehículo hasta Los Lagos y que sufrieron un fatal accidente en la Ruta 5.

Tras las condolencias entregadas por el propio club, en las últimas horas se entregaron nuevos antecedentes del caso.





Lo que se sabe de accidente de hinchas de San Luis

Si bien las causas siguen siendo investigadas, las primeras informaciones remarcaron que el automóvil terminó volcado en el Río Llollelhue ubicado en Paillaco, Región de Los Ríos.

El único sobreviviente fue el conductor de la máquina, quien aparentemente logró salir por sus propios medios.

Carlos Reyes, teniente coronel de la Prefectura de Carabineros de Valdivia, comentó a Radio Bio Bío que “todo pareciera indicar que el conductor venía a exceso de velocidad y se habría quedado dormido en el volante”.

“Pierde el control, accediendo a la faja de terreno fiscal que hay adyacente a la Ruta 5″, agregó sobre el accidente que se dio cerca de las 6:00 horas.

A modo de homenaje, el plantel y cuerpo técnico de San Luis de Quillota realizó un minuto de silencio y lanzó globos blancos al cielo este martes al reanudar sus entrenamientos.

Los Canarios actualmente son punteros de la Primera B a falta de tres fechas para el cierre del torneo, apostando a conseguir el esperado ascenso a Primera División.