Manchester City vs PSG: Dónde ver EN VIVO y ONLINE el partido por la Champions League

Por la fecha 2° de la fase de liga de la Champions League, Manchester City recibe al PSG en un partido que paraliza el mundo.

Manchester City recibe este miércoles al PSG por una nueva jornada de la Champions League, partido que genera gran expectativa a nivel mundial.

Por la fecha 2° de la fase de liga, Los Cityzens quieren aprovechar el envión del último fin de semana en el que vencieron al Liverpool por la Premier League.

El rival en esta ocasión es el actual bicampeón del certamen, elenco que poco a poco se ha afirmado tras un dubitativo inicio y que apuesta a dar un golpe de autoridad.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Manchester City vs PSG?

El partido del Manchester City ante PSG será transmitido en vivo por el canal ESPN 5.

De manera online, este importante encuentro será emitido por la plataforma de streaming Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Manchester City y PSG por la Champions League

El duelo entre el elenco inglés contra los parisinos comienza a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 14 de octubre.

El escenario para este compromiso es el Etihad Stadium de Manchester, donde se esperan más de 60 mil hinchas.