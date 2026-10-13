Atlético de Madrid vs Manchester United: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido por la Champions

Por la fase de liga de la Champions League, Atlético de Madrid recibe este martes al Manchester United en un atractivo partido.

Atlético de Madrid y Manchester United protagonizan un electrizante partido, enfrentándose este martes por la fecha 2° de la Champions League.

En una nueva jornada de la fase de liga, el Colchonero pretende sumar su primera victoria luego de caer en el estreno ante el Liverpool.

Por su parte, Los Diablos Rojos vienen de golear al Sabah Futbol Klubu de Azerbaiyán y apuestan a dar un golpe de autoridad en el tradicional torneo.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Atlético Madrid vs Manchester United?

El partido de Atlético Madrid ante Manchester United será transmitido en vivo por el canal ESPN.

De manera online, este encuentro por la Champions League será emitido por plataforma Disney + en su Plan Premium.

Hora del partido entre Atlético de Madrid y Manchester United

El encuentro entre españoles e ingleses comienza a las 16:00 horas de Chile de este martes 13 de octubre, disputándose en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.

Tras este compromiso, ambos volverán a ver acción la semana del 20 de este mes.