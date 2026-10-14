Roma vs Real Madrid: Hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Champions League

Roma quiere dar el gran batacazo ante el Real Madrid, rival al que recibe por la fecha 2° de la fase de liga de la Champions League.

Roma tiene una dura prueba este miércoles al recibir al Real Madrid, afrontando un nuevo partido por la Champions League.

El Merengue vuelve a medir a un cuadro italiano luego de estrenarse con una victoria sobre el Inter de Milán, chocando en esta ocasión contra el ex equipo de su entrenador José Mourinho.

De cara a este encuentro, el técnico portugués busca aprovechar el buen momento de Yan Diomande, su gran refuerzo para esta temporada y que viene de darle la victoria al equipo ante el Villarreal el último fin de semana.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Roma vs Real Madrid?

El partido de Roma ante Real Madrid, válido por la fecha 2° de la Champions League, será transmitido en vivo por el canal ESPN.

Además, la plataforma de streaming Disney + emitirá este crucial duelo de manera online a través de su Plan Premium.

Hora de partido entre Roma y Real Madrid por la Champions League

El compromiso de La Loba contra La Casa Blanca inicia a las 16:00 horas de Chile de este miércoles 14 de octubre, disputándose en el Estadio Olímpico de la capital italiana.

El árbitro designado para este cotejo fue el francés François Letexier.