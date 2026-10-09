La tajante postura de Gustavo Álvarez al ser consultado por La Roja: “Un pedido y un favor”

El entrenador de Liga de Quito, que fue mencionado como posible opción en la Selección Chilena, afirmó que está en el club ecuatoriano “en presente y en futuro”.

Gustavo Álvarez rompió el silencio y abordó un posible interés de la Selección Chilena, donde comenzó a sonar como alternativa.

Tras ser consultado por esta situación, el actual entrenador de Liga de Quito fijó postura y aprovechó de hacer “un pedido y un favor” a la prensa ecuatoriana.

El estratega argentino solicitó “tocar estos temas con mucha seriedad y responsabilidad, porque estoy en Liga en presente y en futuro”.





¿Qué dijo Gustavo Álvarez?

En conferencia de prensa, el adiestrador manifestó este jueves: “No solamente trabajo en el día a día y la preparación del partido con Barcelona, sino que también voy teniendo conversaciones con la dirigencia acerca del futuro”.

“El entrenador tiene que mirar el hoy y el proceso, y yo estoy dispuesto a eso. No quiero que se manosee la situación, pido ese favor. Ni que se manosee mi nombre, porque el hincha es muy sensible a eso”, agregó.

El ex DT de Huachipato y Universidad de Chile afirmó que quiere “que el hincha sepa que tiene un entrenador que piensa en hoy y en mañana en Liga”.

Tras dejar Los Azules a fines del 2025, el trasandino pasó por San Lorenzo y en julio de este año fue presentado en el gigante ecuatoriano.

En su nuevo club sufrió un duro golpe al quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, aunque apuesta a levantar cabeza en el torneo local.