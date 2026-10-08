La sanción del Tribunal de Disciplina a la U por incidentes en Concepción: 5 mil hinchas involucrados

El organismo aplicó un severo castigo producto de las bengalas y bombas ruido arrojadas en el partido ante Universidad de Concepción, cuadro que fue multado por estos hechos.

Con prohibición de ingreso quedaron 5.001 hinchas de Universidad de Chile por la pirotecnia lanzada en el partido ante Universidad de Concepción, hechos ocurridos el 30 de agosto pasado.

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió que todas las personas que fueron a la galería sur del Estadio Ester Roa Rebolledo no puedan acceder al siguiente duelo de Los Azules, ya sea de local o de visitante.

El organismo determinó que no se podrán vender entradas a estos individuos, quienes estarán impedidos de acceder al recinto en el que el cuadro laico dispute su próximo encuentro.





La medida se tomó analizando el informe del árbitro Diego Flores, quien consignó que el cotejo estuvo detenido por 5 minutos producto de bengalas y bombas de ruido arrojadas en la parcialidad azul.

Si bien en el Romántico Viajero se defendieron argumentando que la implementación de la seguridad debía ser ejecutada por el dueño de casa, la entidad aplicó este castigo.

Universidad de Concepción fue multado

Adicionalmente, el Tribunal de Disciplina sancionó a Universidad de Concepción con una multa ascedente a 15 UF por su responsabilidad como local.

“Esta sanción pecuniaria deberá enterarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 42.4 de los Estatutos de la ANFP”, señaló la resolución.