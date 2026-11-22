Colo Colo se impuso por 3-0 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental, con un triplete de Maximiliano Romero.

Colo Colo derrotó por 3-0 a Universidad Católica en el clásico número 190, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera, que se disputó en el Estadio Monumental.

En Macul, el campeón del torneo nacional amplió su ventaja en la cima de la tabla de posiciones, pese a tener el título asegurado. El líder no da tregua.





En tanto, los Cruzados se alejaron de la posibilidad de quedarse con el Chile 2, luego de quedar a cinco puntos de Universidad de Chile en la lucha por un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

La gran figura del encuentro fue Maximiliano Romero, quien marcó los tres goles del partido, a los 14, 49, 89 minutos.