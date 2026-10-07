No pudo en el norte: U. de Chile cayó ante Deportes Antofagasta en la ida de cuartos de Copa Chile

Abriendo la llave por los cuartos de final, Deportes Antofagasta derrotó por 2-0 a Universidad de Chile en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

Universidad de Chile cayó 0-2 ante Deportes Antofagasta en el partido de ida por los cuartos de final de Copa Chile, disputado este miércoles.

Los Azules visitaron a Los Pumas tras dejar en el camino a Everton, mientras que el conjunto nortino venía de superar a Deportes Iquique en la fase anterior.





Fue en el complemento cuando Bastián Tapia puso el 1-0 para el cuadro, con un cabezazo en el minuto 54.

Solo seis minutos después, José Bández sentenció el 2-0 de Los Pumas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán de Antofagasta.

La revancha de la U será el próximo 21 de octubre en Santiago. El Romántico Viajero buscará revertir el marcador para mantenerse en el torneo y avanzar a las semifinales.