Fernando Gago no pierde la fe por pelear el título con la U: “Mientras haya chances matemáticas…”

Pese a que Colo Colo lleva 12 puntos de ventaja en la Liga de Primera, el entrenador de Los Azules aseguró que “voy a seguir pensando siempre que se puede”.

A la espera de la reanudación de la Liga de Primera, Universidad de Chile se prepara para jugar su llave de cuartos de final de la Copa Chile ante Deportes Antofagasta.

Si bien el foco está en Los Pumas, el entrenador de Los Azules, Fernando Gago, afirmó que mantiene la esperanza de pelear hasta el final el título del torneo local con Colo Colo.

Los Albos mantienen 12 puntos de ventaja sobre Universidad Católica y el propio cuadro laico, a falta de siete fechas para el final, eso no quita la esperanza del estratega argentino.





¿Qué dijo Fernando Gago?

En conferencia de prensa, el ex volante aseguró que “hasta que tenga chances matemáticas, voy a seguir pensando siempre que se puede. Esa es mi forma de entender el deporte, de competir, y vamos a seguir insistiendo en el mismo camino”.

“Nosotros tenemos que tratar de ganar todos los partidos. A partir de eso veremos qué pasa. Ahí se van a dar los resultados y ver en qué puestos podemos quedar, si podemos pelear o no”, agregó.

Gago insistió en que “tenemos la mente clara de competir y ganar todos los partidos, mientras haya chances matemáticas vamos a lucharlo”.

En otro aspecto, el argentino confesó que no ha seguido el desempeño de Agustín Arce y Marcelo Morales en la Selección Chilena.

“La verdad, no los vi todavía. No los vi, no los pienso ver. Hasta que vengan acá hablaré con ellos y lo entenderé (…) Me importa lo que van a hacer cuando vuelvan acá y cómo vayan a llegar y la planificación que tenemos para los días de partido”, manifestó.