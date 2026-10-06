“Me da vergüenza”: La respuesta de Fernando Ortiz por respaldo de Alexis Sánchez para asumir en La Roja

En conferencia de prensa, el entrenador de Colo Colo abordó el guiño que hizo Maravilla para que tome el mando de la Selección Chilena.

En pleno mal momento de la Selección Chilena, Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, abordó el guiño que hizo Alexis Sánchez respecto a una chance de asumir en La Roja.

Maravilla comentó una publicación con emoji de apretón de manos que mencionaba al argentino como candidato a la banca nacional, dando a entender que aprueba la idea.

Consultado por esto, el estratega del Cacique comentó: “No lo vi, me lo mencionaron. Me da vergüenza, pero que un jugador de la dimensión de Alexis haya comentado me pone muy feliz”.





Fernando Ortiz aborda chance de entrenar una selección

En conferencia de prensa, el trasandino fue consultado si tiene como objetivo el estar a cargo de una selección en el futuro.

Al respecto, el adiestrador sostuvo que “a todo técnico le gusta dirigir una selección, es una seducción muy importante para la carrera de un entrenador.

“Pero no sale de mi cabeza que tengo que sacar adelante el partido con Puerto Montt (por Copa Chile), que es el más importante. Pero también te soy sincero con respecto a eso”, agregó.

Por último, Ortiz se refirió a las declaraciones de Nicolás Córdova, actual DT de La Roja, en el que cuestionó el nivel de la liga chilena poniendo como ejemplo una jugada de Leandro Hernández ante Estados Unidos.

“Respeto a Nicolás y a todos los entrenadores. Tengo mi opinión, pero me la voy a guardar”, remarcó el entrenador de Colo Colo.